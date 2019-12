Black Widow: Florence Pugh ansiosa che il film venga visto dalle ragazze

Florence Pugh si sta sempre più affermando come una delle attrici emergenti di Hollywood. Nell'ultimo anno ha partecipato a Midsommar di Ari Aster, prima di partecipare a Piccole Donne di Greta Gerwig, nel quale interpreta Amy March. Nel 2020 l'attende il debutto nel Marvel Cinematic Universe con Black Widow al fianco di Scarlett Johansson.

In una recente intervista, Florence Pugh ha voluto rivolgersi alle giovani spettatrici, affermando che il film è stato pensato e creato per loro:"Cate Shortland è stata così brava ad essere vigile nel controllare questa storia così cruda e dolorosa. Riguarda le emozioni e riguarda queste ragazze distrutte che provano a tornare di nuovo insieme, cercando di sistemare qualcosa che è successo. Si tratta di sistemare te stesso e di come lo fai. Come idea per un film Marvel e da giovane donna è da 'Oh mio Dio, è fantastico'. Le ragazze lo vedranno e guarderanno Scarlett e guarderanno questa trama e questo è solo un aspetto positivo" ha spiegato l'attrice.



Un commento che ha entusiasmato i fan Marvel. E oltre alla storia di Natasha Romanoff, Black Widow potrebbe aprire la strada ad altri personaggi come Yelena Belova. Con Captain Marvel e Valchiria pare che sia un ottimo momento sul grande schermo per le supereroine.

Florence Pugh interpreta il personaggio di Yelena, una sorta di sorella per Natasha, assassina e parte del Programma Vedova Nera.

Florence Pugh voleva tanto essere nel cast e alla fine è stata accontentata. Il trailer di Black Widow è uscito qualche giorno fa ed è nello stile di Wonder Woman 1984.