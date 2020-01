Black Widow: nel film vedremo anche Soldato d'Inverno e Occhio di Falco?

Il nuovo trailer di Black Widow ci ha ricordato che mancano circa tre mesi all'uscita del nuovo film del Marvel Cinematic Universe, che con molta probabilità sarà l'ultimo dedicato al personaggio di Scarlett Johansson dopo la sua morte in Avengers: Endgame.

Il film, com'è noto, sarà il primo capitolo della Fase 4 del progetto di Kevin Feige, ma sarà ambientato nel bel mezzo della lunghissima Fase 3, tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War.

Ma essendo - in teoria - l'ultima apparizione della Johansson nell'universo interconnesso più famoso della storia del cinema, i fan sperano che Black Widow abbia colto l'occasione di chiudere alcune famose "finestre" sul passato del personaggio, se non spalancate quanto meno aperte nel corso di alcuni vecchi film: è il caso della missione Budapest, citata diverse volte nei discorsi fra Occhio di Falco (Jeremy Renner) e Natasha, ma anche l'oscuro passato che lega la Vedova a Bucky Barnes (Sebastian Stan), alias Soldato d'Inverno.

Proprio in Civil War, ad esempio, è presente uno scambio di battute - nel bel mezzo di un combattimento - fra Natasha e Bucky, nel quale la prima chiede al secondo: "Non ti ricordi di me?". Sappiamo che i due ad un certo punto hanno fatto entrambi parte del servizio segreto dell'Unione Sovietica, e la frase della Avenger fa intendere che i due si siano più che incontrati in passato (alcuni fan pensano che sia stato proprio Bucky ad addestrare la Vedova: nei fumetti è stato così, e anzi i due hanno perfino avuto un'appassionante e struggente storia d'amore).

Il film di Cate Shortland dovrebbe anche mostrarci dei flashback del passato di Natasha, quindi sono in molti a sperare di vedere apparire Renner e Stan sullo schermo dal 29 aprile prossimo. I Marvel Studios sono maestri di queste apparizioni a sorpresa (pensate a cosa è successo in Far From Home), quindi che i nomi dei due attori non siano trapelati durante le riprese non dovrebbe rappresentare una chiusura totale a questa possibilità. Ma voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

