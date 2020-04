Black Widow, il film con Scarlett Johansson segnerà un curioso record negativo per il MCU

A causa della pandemia di Coronavirus e la conseguente chiusura di cinema in vari paesi del mondo, i Marvel Studios sono stati costretti a posticipare tutte le uscite del MCU, partendo da Black Widow.

L'attesissimo film con Scarlett Johansson, originariamente previsto per il 29 aprile prossimo in Italia e l'1 maggio negli USA, arriverà adesso a novembre, e la nuova data di lancio varrà uno spiacevole record negativo: il divario tra Avengers: Endgame e Black Widow sarà il più lungo tra due film MCU da oltre un decennio; anche contando Spider-Man: Far From Home, tecnicamente una produzione Sony, il divario è comunque da 16 mesi, che sale addirittura a 19 mesi facendo partire il conteggio dal film dei fratelli Russo.

Come i fan più ferrati del MCU ricorderanno, nel 2008 Iron Man e The Incredible Hulk sono usciti a distanza di un mese l'uno dall'altro, rispettivamente a maggio e giugno. Dopodiché, i fan hanno aspettato quasi due anni prima dell'uscita di Iron Man 2, arrivato a maggio 2010 (aprile 2010 in Italia). Questo perché all'epoca il grande disegno Marvel era ancora in fase di stesura e i personaggi da introdurre ancora molto pochi, e infatti nel 2011 usciranno soltanto Thor e Captain America: The First Avenger, prima del completamento della Fase 1 nel maggio 2012 con The Avengers, unico film di quell'anno.

Dal 2013 però lo studio ha pubblicato sempre almeno due film in un anno solare nella Fase 2, alzando poi il tiro dal 2017 con tre titoli nell'arco di dodici mesi fino al completamento della Fase 3 con Captain Marvel, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home dell'anno scorso.

Tra la fine della Fase 3 e l'inizio della Fase 4 passerà un tempo record, che però potrebbe risolversi con una gradita sorpresa per Kevin Feige e Scarlett Johansson: i fan saranno più affamati e l'hype sarà alle stesse, il che potrebbe trasformare Black Widow in uno dei successi commerciali più importanti dello studio. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

