Black Widow, il film con Scarlett Johansson introdurrà gli Avengers Russi?

Secondo una nuova teoria che sta diventando molto popolare in queste ore, Black Widow potrebbe introdurre all'interno del Marvel Cinematic Universe la famosa Winter Guard, un gruppo di supereroi russi equivalenti degli Avengers.

Sono in molti infatti a credere che il cinecomic con Scarlett Johansson non si limiterà a dire addio alla Vedova Nera, ma getterà anche un occhio al futuro per lo sviluppo della Fase 4, che nel suo insieme sembra pensata proprio per costruire ciò che verrà: pensate all'introduzione degli Eterni e la verità dietro il Mandarino e Shang-Chi, le serie Disney+, il futuro di New Asgard e Wakanda nel mondo post-Endgame. Quindi, secondo la teoria, è possibile che anche Black Widow abbia lo stesso tipo di scopo, solo che questa volta l'attenzione è rivolta alla Russia.

Nei fumetti, infatti, la presenza degli Avengers innesca una specie di corsa agli armamenti sovrumana, con ogni nazione della Terra che prova a mettere insieme il proprio team di supereroi: in Russia ad esempio arriva la Winter Guard, che ha svolto un ruolo di primo piano nelle storie degli Avengers scritte da Jason Aaron. E, casualmente (o forse no), alcuni di personaggi associati alla Winter Guard sono già stati confermati in Black Widow, come Red Guardian e Yelena Belova (che andrebbe ad occupare il posto che nella formazione dei fumetti è riservato alla Vedova Rossa).

Inoltre, alcuni rumor hanno indicato anche la presenza nel film di Ursa Major, senza contare la Crimson Dynamo già introdotta nel MCU, sebbene in una versione abbozzata come risposta ad Iron Man: eppure dopo tutti questi anni è possibile che la Russia abbia sviluppato le tecnologie adeguate per produrre la sua armatura da guerra, e di certo vale la pena notare che la Hasbro ha presenta proprio Crimson Dynamo nella nuova linea di giocattoli dedicati a Black Widow.

