Black Widow: nel film con Scarlett Johansson era davvero prevista la presenza di Iron Man!

Vi ricordate i famosi rumor sulla presenza di Iron Man in Black Widow emersi negli scorsi anni? Alla fine si sono rivelati utopistici perché Tony Stark non compare in Black Widow, ma per lo meno non erano così fuoristrada come si potrebbe pensare oggi.

Lo sceneggiatore di Black Widow, Eric Pearson, ha rivelato che una prima bozza del film con Scarlett Johansson figurava effettivamente un cameo di Iron Man. Ma la scena non avrebbe coinvolto direttamente Robert Downey Jr., e per un motivo ben preciso. Ecco che cosa ha detto l'autore:

"Ricordo che una prima versione della sceneggiatura, scritta prima del mio coinvolgimento, iniziava letteralmente dal finale di Civil War, dalla scena in cui Tony e Natasha discutono. Ma erano scene vecchie e già viste, non materiale originale. Sarebbe stato una sorta di ricapitolazione per il pubblico, della serie: 'Ehi gente, ricordate questo momento? Il film inizia da qui'. Quindi, tecnicamente, Robert Downey è mai stato convocato sul set per girare Black Widow. E quella è stata l'unica volta che ho visto il nome di Tony Stark nella sceneggiatura. Dunque ricordo che quando sono iniziate a circolare quelle voci sul ritorno di Iron Man, mi trovavo a Londra nel nostro ufficio e ho pensato: 'Ops, ho la sceneggiatura del film proprio qui e Tony Stark non c'è.' Probabilmente qualcuno era venuto in possesso della vecchia sceneggiatura senza sapere che allora era già stata scartata."

Che cosa ne pensate? Avreste preferito rivedere Tony Stark nel film? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti. Ricordiamo che Black Widow è in programmazione in tutti i cinema italiani e disponibile sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ tramite accesso vip.