Black Widow, nel film con Scarlett Johansson ci sarà anche una Bond girl?

Dopo quasi un anno di rinvii, Disney ha finalmente fissato la data di uscita definitiva di Black Widow, in arrivo il prossimo 9 luglio 2021 al cinema e in Premier Access su Disney+. Nel frattempo, in rete è sono emerse delle nuove informazioni sul cast della pellicola.

Secondo quanto riportato in esclusiva da The Direct, dunque non ancora confermato ufficialmente né dai Marvel Studios né dai principali trade di Hollywood, il film vedrà anche la presenza di Olga Kurylenko, attrice e modella ucraina-francese nota ai più per aver interpretato la "Bond girl" Camille Montes nel film di 007 Quantum of Solace.

Il ruolo dell'attrice in Black Widow è ancora sconosciuto, ma stando al sito si tratterà di una parte "limitata". Viste le sue origini est europee, tuttavia, è possibile che la Kurylenko comparirà nei panni di un personaggio chiave del passato di Natasha nella Red Room.

Vi ricordiamo che il film sarà ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinty War e includerà nel cast anche Rachel Weisz, David Harbour e Florence Pugh, quest'ultima di ritorno nel ruolo di Yelena Belova anche per la serie Disney+ incentrata su Hawkeye.

Quali sono le vostre aspettative nei confronti del primo capitolo cinematografico della Fase 4? Fatecelo sapere nei commenti.