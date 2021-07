Black Widow è il film più piratato del 2021, Jungle Cruise sarà la fine del VIP Disney?

Secondo quanto rivelato da una statistica studiata da TorrentFreak, Black Widow dei Marvel Studios è diventato nelle scorse ore il film più piratato dell'anno, addirittura il più scaricato illegalmente dall'inizio della pandemia.

Il film Marvel Cinematic Universe con protagonista Scarlett Johansson, che ha siglato un importante record negativo al box office a causa del drastico calo di incassi fatto registrare tra il week-end di debutto e il secondo week-end di programmazione, ha 'ufficialmente' superato La guerra di domani di Amazon Prime Video sul gradino più alto del podio della speciale classifica dei film più piratati del web. il film ha superato anche The Hitman's Wife's Bodyguard e Gunpowder Milkshake di Netflix (che in Italia arriverà prossimamente su Amazon).

La National Association of Theatre Owners ha rilasciato una dichiarazione domenica pomeriggio incolpando per questo calo di biglietti strappati la disponibilità di Black Widow su Disney+ tramite l'accesso vip, un modello di business non esattamente gradito dagli esercenti. "Nonostante le affermazioni secondo cui questa strategia di rilascio iniziata durante l'era della pandemia sia stata un successo per Disney, il modello di rilascio simultaneo dimostra che un'uscita cinematografica esclusiva significa maggiori entrate per tutte le parti interessate in ogni ciclo di vita del film", ha detto il gruppo in una dichiarazione stampa. La NATO suggerisce che i cinema, qualora Black Widow fosse stato un'esclusiva della sala, avrebbero potuto guadagnare fino a $100 milioni durante il weekend di apertura del film Marvel, rispetto ai $ 60 milioni di entrate nazionali registrate secondo il modello cinema/noleggio streaming.

E secondo alcune indiscrezioni apparse sui social nelle scorse ore, Jungle Cruise con The Rock ed Emily Blunt potrebbe essere l'ultimo film Disney con accesso vip: del resto la compagnia ha già annunciato che le prossime uscite, come Free Guy e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, torneranno regolarmente in sala. Attendiamo ulteriori aggiornamenti.

Per altri approfondimenti, guardate una scena in anteprima di Jungle Cruise: la data d'uscita è fissata per il 28 luglio al cinema e per il 30 luglio su Disney+.