Black Widow, il film Marvel uscirà prima in Europa sulla scia di Tenet?

Nelle ultime ore, la decisione della Warner Bros. di procedere con la distribuzione di Tenet di Christopher Nolan a livello internazionale prima ancora che negli Stati Uniti potrebbe generare un effetto domino per le altre compagnie cinematografiche. Su tutte, anche la Disney e i Marvel Studios, che potrebbero decidere altrettanto.

Al momento attuale, la data d'uscita di Black Widow è fissata al 6 novembre 2020, slot che in precedenza era occupato dal film su Gli Eterni, che è quindi slittato all'anno prossimo. Adesso però che Tenet uscirà ad agosto in alcune sale internazionali, Italia compresa, i piani potrebbero cambiare rapidamente e la Marvel potrebbe decidere di ricalcare tale manovra anche per i suoi cinecomic, a partire proprio da quello con protagonista Scarlett Johansson. Tale mossa potrebbe anche essere di incentivo per gli altri studios al fine di rimettere in moto la macchina delle uscite cinematografiche.

La Marvel quindi dovrà prendere in fretta una decisione, sia per quanto riguarda Black Widow sia per l'uscita di The New Mutants, il quale potrebbe essere distribuito in sala in maniera limitata e contemporaneamente in Video on Demand, strategia adottata ad esempio dalla Orion per Bill & Ted Face the Music, con Keanu Reeves.

Come dicevamo, nella giornata di ieri è stata definitivamente confermata la data di uscita di Tenet, che in via eccezionale uscirà prima nei mercati internazionali che negli Stati Uniti e arriverà in Italia il 26 agosto prossimo. A meno di un mese dal primo e unico grande appuntamento con il blockbuster estivo 2020, la Warner Bros. ha pubblicato un nuovo poster italiano per il mercato IMAX.

In precedenza, la Johansson aveva assicurato che Black Widow non sarà il funerale di Natasha bensì una sua celebrazione. Molti tasselli della trama mancano ancora all'appello e i fan sperano che un nuovo trailer di Black Widow arrivi presto.