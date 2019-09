Black Widow: il film Marvel Studios avrà alcune scene girate in Marocco

A quanto pare non ci saranno solo la neve della Norvegia e la pioggia del Regno Unito in Black Widow, nuovo film del Marvel Cinematic Universe incentrato sul personaggio interpretato da Scarlet Johnasson.

HN Entertainment riporta infatti che il prossimo, attesissimo film stand-alone dei Marvel Studios vanterà anche alcune scene girate sotto il cocente sole africano del Marocco.

Il paese recentemente è stato usato per alcune sequenze di John Wick 3 - Parabellum e il nuovo film con Charlize Theron The Old Guard: naturalmente non è dato sapere se nella realtà del cinecomic Marvel la location delle riprese coinciderà con il luogo diegetico effettivamente visitato dai personaggi nel corso della storia, ma a quanto pare dovremo comunque aspettarci un'ambientazione esotica, che si tratti del Marocco o di una nazione fittizia esistente solo nel MCU.

Scarlett Johansson guida un cast che include anche Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, David Harbour nei panni del Guardiano Rosso, Rachel Weisz in quelli di Melina alias Iron Maiden, O-T Fagbenle in quelli di Rick Mason e Ray Winstone in un ruolo non rivelato, mentre Taskmaster sarà uno dei villain del film. Inoltre, sembra un'ondata di giovani attrici come Simona Zivokvska, Shaina West, Yolanda Lynes, Jade Ma, Georgia Curtis e Nanna Blondell interpreteranno altre Vedove Nere in varie fasi di addestramento.

Con le riprese di Black Widow ufficialmente terminate, e in attesa di un primo trailer ufficiale, vi ricordiamo che Robert Downey Jr. tornerà nei panni di Tony Stark nel film atteso per maggio 2020.