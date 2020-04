Black Widow e gli altri film Marvel non debutteranno su Disney+: Kevin Smith spiega perché

Bob Iger, da poco tornato alla guida della compagnia per gestire l'emergenza Coronavirus, lo ha confermato nei giorni scorsi: Disney+ potrebbe ospitare il debutto di altri film oltre ad Artemis Fowl, ma l'obiettivo è quello di attendere e distribuire i grandi titoli Disney nelle sale.

Così sta infatti accadendo per Mulan e Black Widow, rimandati rispettivamente al 24 luglio e al 6 novembre nella speranza che per quel periodo sia tutto tornato alla normalità. Una mossa prevedibile visto il potenziale incasso da oltre un miliardo di dollari di entrambe le pellicole, come spiegato anche da Kevin Smith prendendo in considerazione i film del MCU.

"Credo che distribuire Artemis Fowl direttamente in streaming sia una mossa intelligente. Non credo che accadrà mai una cosa del genere per un film Marvel" ha detto il regista durante l'ultimo episodio del postcast FatMan Beyond. "Non credo faranno lo stesso con i loro titoli più proficui. È come se stessero giocando a Uno. Hanno giocato una carta stop per guadagnare del tempo. Artemis Fowl debutterà su Disney+, ma non accadrà lo stesso per i film Marvel perché sono in arrivo anche le serie del MCU, e i film Marvel non possono perdere valore. Perché quei film fanno dei f****ti gran soldi."

Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo al calendario aggiornato dei film Disney (che include anche Indiana Jones 5, Jungle Cruise e titoli Fox come West Side Story) e alle nuove date del MCU.