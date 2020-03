Black Widow, la figlia di Milla Jovovich sarà la giovane Natasha nel nuovo film Marvel

Nella notte vi abbiamo riportato che la Disney ha trovato i protagonisti di Peter Pan e Wendy, nuovo film della collana dei remake live-action dello studio cinematografico.

Alexander Molony (The Reluctant Landlord) sarà Peter Pan, mentre Wendy sarà interpretata da Ever Anderson, la figlia di Milla Jovovich e il regista Paul W.S. Anderson: il rapporto include anche alcune nuove interessanti informazioni su Black Widow, il prossimo film Marvel Studios, dato che a quanto pare la Anderson interpreterà anche la Natasha Romanoff da bambina.

Resta da vedere quanto tempo sarà dedicato all'infanzia della spia degli Avengers, ma è molto probabile che la parte della giovane attrice sarà minima. La Anderson è comunque appena agli inizi nel mondo del cinema, col suo unico credito precedente è rintracciabile in Resident Evil: Final Chapter, nel quale ha interpretato una versione più giovane del personaggio di sua madre.

Insomma, con due film così popolari all'attivo e un terzo in arrivo la carriera della bambina sembra già bella che avviata: secondo voi sarà in grado di raggiungerà la popolarità della madre? Ditecelo nei commenti.

Peter Pan e Wendy sarà diretto da David Lowery, che ha co-scritto la sceneggiatura con Toby Halbrooks. Black Widow è stato invece diretto da Cate Shortland, che recentemente ha anticipato come la storia si focalizzerà sul lato emotivo di Natasha. Il film, in uscita in Italia il 29 aprile, sarà il primo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.