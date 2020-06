Black Widow, i fan di Scarlett Johansson scopriranno l'oscuro segreto di Age of Ultron?

Visti i non pochi dubbi sull'uscita di Black Wodow, in molti sono ansiosi di sapere se il film darà maggiori informazione sull'oscuro segreto di Natasha Romanoff emerso in Avengers: Age of Ultron.

La Vedova Nera ha fatto il suo debutto nel MCU in Iron Man 2 acquisendo poi nel corso dei film sempre maggiore spazio. Col passare del tempo, sono stati rivelati numerosi dettagli sul suo oscuro passato. Fin qui sappiamo che Nat prima di unirsi allo SHIELD, era un agente del KGB nonchè un temibile assassino addestrato presso la famigerata Red Room Academy.

Come parte del processo educativo, la giovane Natasha era stata costretta a giustiziare un uomo innocente. Inoltre in Age Ultron confida a Banner di essere stata sterilizzata e dunque di non poter avere figli.

La procedura di sterilizzazione era intesa come un rito di passaggio per gli adepti durante l'addestramento, in modo che potessero concentrarsi esclusivamente sulle proprie missioni senza farsi distrarre dal desiderio di maternità e di famiglia in generale. Ma la Romanoff nel corso degli anni si era notevolmente pentita della scelta obbligata a cui era andata incontro.

Nel nuovo attesissimo film della Marvel, per l'esattezza il 24° del franchise, la Vedova Nera sarà necessariamente costretta a fare i conti col proprio passato e a rivivere le complesse situazioni che la hanno poi portata ad entrare a far parte dello SHIELD.

Concentrandosi sul dolore e sul trauma subiti dalle ragazze, Black Widow può presentare Natasha come un'eroina ancora più coraggiosa che è stata in grado superare il suo passato e lottare per l'umanità, scegliendo addirittura di sacrificare la propria vita per un bene più grande.

Intanto se non le avete ancora viste, date un'occhiata alle nuove immagini promozionali di Scarlett Johansson com Black Widow.