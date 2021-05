Black Widow, i fan impazziti per Taskmaster: ma quale attore si cela dietro la maschera?

Dopo la pubblicazione dei nuovi poster ufficiali di Black Widow, a quanto pare i fan del Marvel Cinematic Universe sono letteralmente impazziti per Taskmaster, il villain dell'attesissimo film stand-alone con protagonista Scarlett Johansson.

Fatta eccezione della serie tv Loki in uscita su Disney+, Black Widow rappresenta il prossimo appuntamento coi Marvel Studios e soprattutto il ritorno in pompa magna della saga sul grande schermo, dato che la pellicola prevista inizialmente per il 2020 oltre che sul servizio di streaming on demand con accesso Vip uscirà anche al cinema.

Considerata l'attesa che si è creata intorno al progetto la casa di produzione di Kevin Feige ha già avviato una massiccia campagna di marketing, e gli ultimi poster ufficiali hanno riacceso sui social l'entusiasmo dei fan per il design del personaggio di Taskmaster, micidiale villain in grado di replicare tutte le mosse dei suoi avversari: ma chi si nasconde dietro la maschera?

Come spesso accade con i Marvel Studios la vera identità di Taskmaster non è stata svelata e finora non è trapelato neppure il nome dell'attore che ha interpretato il villain, anche se una delle opinioni più diffuse online è che si tratti di O-T Fagbenle. La star, che nel film interpreta ufficialmente l'agente SHIELD Rick Mason, in passato ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta di far parte dell'Universo Marvel insieme a Scarlett, che è davvero fantastica come tutti credono. È stato davvero divertente lavorare con lei: io interpreto questo personaggio chiamato Mason, che è una specie di fixer per le spie e in genera per i tizi sotto-copertura che hanno bisogno di un po' di aiuto sul campo. Diciamo che la sua relazione con Natasha è abbastanza complessa."

Qualcuno, come potete vedere nel post in basso, ci ha anche scherzato su: secondo voi dietro la maschera di Taskmaster si nasconde Mason? Ditecelo nella sezione dei commenti!