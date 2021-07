Black Widow, i fan delusi per l'assenza di quella storica star Marvel: la regista risponde

L'uscita di Black Widow è finalmente arrivata e mentre l'entusiasmo dei fan del Marvel Cinematic Universe ha spinto il film con Scarlett Johansson verso nuovi record al box office italiano, alcuni fan sono rimasti delusi dall'assenza di un famoso personaggio.

Come ricorderete, qualche tempo fa si era parlato di una possibile apparizione di Robert Downey Jr. in Black Widow, rumor messo in giro l'anno scorso nientemeno che da Deadline e poi rimbalzato in tutto il mondo. Lo stesso interprete di Iron Man aveva provato a smorzare l'entusiasmo durante un'intervista, ammettendo di non sapere nulla della faccenda, ma ciò non aveva impedito alle speculazioni di continuare a circolare. Ora che Black Widow è tra noi, però, la conferma definitiva è arrivata: nonostante gli eventi del film siano ambientati subito dopo Captain America: Civil War, Iron Man non compare mai in Black Widow e questo ha lasciato delusi tutti i fan che invece hanno sperato fino all'ultimo di vederlo comparire.

A quanto pare, però, le indiscrezioni pubblicate da Deadline non erano così sbagliate. Come ha commentato la regista Cate Shortland, infatti, "inizialmente c'erano state discussioni su diverse cose, specialmente sulla possibilità di far comparire altri personaggi. Ad un certo punto però abbiamo deciso che questo doveva essere il film di Natasha. Kevin Feige, che è una persona con la quale è fantastico lavorare, una volta disse: 'Sapete che c'è? Natasha non ha bisogno dei ragazzi.' Non potevo essere più d'accordo. Inserendo altri Avenger, c'era il rischio di far passare un messaggio sbagliato, e ciò che lei avesse bisogno del supporto degli altri. Invece volevamo isolarla, che se la cavasse da sola. E lo fa, perché ne è in grado".

Cosa ne pensate? Siete fra coloro che si aspettavano un cameo di Robert Downey Jr.? Ditecelo nella sezione dei commenti.