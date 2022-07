Black Widow, i fan celebrano il film un anno dopo: 'Yelena Belova icona Marvel istantanea'

"Un anno fa, dopo undici anni di attesa, abbiamo finalmente visto un film su Black Widow. Ed è ancora oggi il mio preferito", "Un anno fa ero seduto in sala, rapito dalla sequenza d'apertura di Black Widow", "Un anno fa la Yelena Belova di Florence Pugh ci veniva presentata in Black Widow, diventando un'icona Marvel istantanea" si legge in alcuni post apparsi in queste ore su Twitter.

Mentre Joe Russo torna ad attaccare Disney per la gestione della polemica con la star di Natasha Romanoff, possiamo facilmente notare come un bel po' di fan abbiano voluto celebrare l'anniversario del primo e ultimo (per forza di cose) standalone sulla nostra Vedova Nera, cercando in qualche modo di rivalutarlo agli occhi dell'opinione pubblica.

One year ago, after 11 years of waiting, we finally got a Black Widow movie. And it’s still my favourite🕷 pic.twitter.com/MUQ1saHE57 — Beth Franklin (she/her) (@bethfranklin_) July 9, 2022

One year ago today, I was sat in the cinema, absolutely haunted by the Black Widow opening credits pic.twitter.com/PNzGYoo6px — Meg | Has seen Thor: Love and Thunder (@gooseisaflerken) July 7, 2022