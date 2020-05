Black Widow: falsi spoiler dai fan per 'celebrare' la mancata uscita del film

Tornando a parlare seriamente del film, che uscirà a novembre nelle sale, Kevin Feige ha recentemente anticipato qualcosa di quello che vedremo: "Ha una backstory così ricca... Abbiamo fatto diverse allusioni in merito per tutta la saga, ma qui la tratteremo in maniera del tutto inaspettata . Ha avuto un bel da fare in questi anni - tra un film e l'altro - e alcune delle sue attività saranno di certo una sorpresa".

Nel giorno che avrebbe dovuto sancire l'uscita in sala del film dedicato interamente al personaggio di Scarlett Johnasson hanno iniziato a diventare di tendenza alcuni falsi spoiler sul film, con alcuni fan che hanno lanciato l'hashtag #BlackWidowFakeSpoilers e iniziato a parlare del film comportandosi come se l'avessero effettivamente visto. Alcuni di questi indicano una comparsa del Daredevil di Charlie Cox, il fatto che Black Widow si sposi e abbia dei bimbi-insetto con lo Spider-Man di Tom Holland, più la rivelazione (sempre falsa) che la protagonista, lo ricordiamo morta in Endgame su Vormir per risparmiare la vita a Occhio di falco e sbloccare la gemma dell'anima era in realtà una versione Skrull del personaggio.

When Charlie Cox's Daredevil showed up in the mid-credits scene... #BlackWidowFakeSpoilers pic.twitter.com/DfPK92iK7e — Sal Crivelli - ComicPOP! (@SalSaysWhat) May 2, 2020

the post credit scene of #BlackWidow reveals that Natasha was actually a skrull this whole time and the real Natasha is still alive #BlackWidowFakeSpoilers pic.twitter.com/HzIview75a — Jayvon Thomas (@JayvonThomas2) May 2, 2020

At the end of the BW movie, Nat reveals that she is pregnant with Steve’s baby... so this scene in IW where she’s holding her stomach is in fact because her baby got dusted, the theories were true, stevenat is canon and she can get pregnant #BlackWidowFakeSpoilers pic.twitter.com/FzJ2jsgB7u — 𝙙𝙚𝙚𝙣𝙞𝙚 ; sfr🌙 (@widowsfilm) May 2, 2020