Black Widow, l'eroina di Scarlett Johansson diventa una splendida action figure Hot Toys

In attesa di scoprire se Black Widow subirà ulteriori rinvii, i fan dei supereroi Marvel possono ammirare il personaggio interpretato da Scarlett Johansson in versione action figure.

A proporci questo adattamento è l'azienda Hot Toys, responsabile di adattamenti spesso maniacali e davvero fedeli agli universi televisivi o cinematografici da cui i vari eroi provengono. Stavolta gli artisti in questione sembrano aver deciso di fare le cose in grande e di pubblicare il risultato attraverso un servizio fotografico lungo ben 66 scatti (potete guardarli tutti cliccando sul post più in basso).

La figure ha davvero i lineamenti di Scarlett Johansson e in particolare ricalca il look mostrato in Avengers: Endgame. Vediamo quindi l'eroina su Vormir, il pianeta sul quale deve affrontare la difficile sfida di Teschio Rosso per ottenere la preziosa Gemma dell'Anima; non poteva quindi mancare Occhio di Falco e certe foto sembrano quasi degli screenshot presi dal film, considerando anche l'impegno nel creare gli sfondi in modo sempre fedele.

"La figure è stata creata sulla base dell'apparizione di Scarlett Johansson nei panni di Black Widow nel film, e può contare su di una nuova testa scolpita con un'acconciatura a treccia, il costume tattico decorato con rifiniture rosse, armi assortite comprese le pistole e i bastoni, e un piedistallo".

Cosa ne pensate di questa Black Widow? Purtroppo i prodotti Hot Toys hanno spesso prezzi proibitivi, ma un vero fan degli Avengers potrebbe alla fine lasciarsi conquistare quando l'edizione limitata uscirà. Vi lasciamo alle immagini, e per approfondire ecco tutto ciò che dovete sapere sul film di Black Widow.