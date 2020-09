Black Widow, la prima edizione virtuale della Marvel Run a tema Vedova Nera

L'account Twitter ufficiale della sezione latinoamericana di Marvel Entertainment ha annunciato la prima edizione virtuale in assoluto della Marvel Run, ispirata al prossimo film in uscita del Marvel Cinematic Universe, Black Widow. Il film con protagonista Scarlett Johansson sarà il primo titolo MCU nelle sale nell'epoca post-lockdown.

La Marvel Run è una maratona a tema Marvel in cui le persone possono scegliere di correre una gara da 5 o 10 km al fine di promuovere una causa lodevole. A causa della pandemia di COVID-19, la Marvel Run è diventata virtuale, con le persone che possono correre la distanza che desiderano purché siano in grado di prendere tutte le misure necessarie per parteciparvi in maniera sana.



Insieme all'annuncio della Marvel Run sono state pubblicate sul web altre informazioni e diverso materiale che riguarda proprio il film con Scarlett Johansson.

Black Widow è diretto da Cate Shortland, ed è il ventiquattresimo film facente parte del Marvel Cinematic Universe.

In seguito agli eventi di Captain America: Civil War, Natasha Romanoff si ritrova da sola e costretta ad affrontare i fantasmi del suo passato, quando una terribile minaccia incombe.

Nel cast del film anche Florence Pugh, David Harbour, William Hurt, Ray Winstone e Rachel Weisz. Su Everyeye trovate tutte le rivelazioni del final trailer di Black Widow e il calendario modificato dei Marvel Studios in epoca COVID, dopo il lockdown che ha condizionato le produzioni di tutto il mondo.