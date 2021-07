Black Widow e quell'eccessiva sessualizzazione in Iron Man 2: parla Victoria Alonso

Nei prossimi giorni Black Widow approderà finalmente nei cinema italiani e, questo sembra essere il momento opportuno per riaffrontare una massiccia polemica che ha riguardato il personaggio di Scarlet Johansson nel corso della sua apparizione in Iron Man 2.

Come certamente ricorderete, nel film del 2010 con Robert Downey Jr. fu aspramente criticata l'eccessiva sessualizzazione del personaggio di Natasha Romanoff che all'epoca era rappresentata quasi come una donna oggetto, su cui perfino Tony Stark aveva messo gli occhi per fini che potremmo definire poco eroici. La stessa Scarlett Johansson ha polemizzato duramente sul modo in cui era stata rappresentata la Vedova Nera nel MCU, e ora sulla questione è intervenuta anche Victoria Alonso.

Il vicepresidente esecutivo della produzione dei Marvel Studios ha sottolineato come da allora siano stati fatti grossi progressi, allontanandosi sempre più dalla bieca oggettivizzazione del corpo femminile. A suo avviso infatti, non era assolutamente necessario sessualizzare in maniera così prepotente l'eroina nonché futuro membro degli Avengers.

"Mi dava fastidio allora e mi dà fastidio adesso. Ricordo di aver pensato: 'Lei non è una cosa', ma come spesso accede: il mondo vede una donna sexy e pensa che perché è bella, non sa fare altro".

Intanto, Scarlet Johansson assicura che Black Widow ci farà scoprire cose inaspettate su Natasha. Voi cosa vi aspettate da questo film? Fatecelo sapere nell'apposita sezione dedicata ai commenti.