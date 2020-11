Black Widow, c'è un nuovo personaggio con Scarlett Johansson nelle foto inedite del film!

Nelle scorse ore sono trapelate online altre foto inedite di Black Widow, l'attesissimo cinecomic Marvel Studios con protagonista la Natasha Romanoff interpretata da Scarlett Johansson.

Dopo la foto di Natasha in Norvegia, infatti, grazie all'uscita del libro "Marvel's Black Widow: The Official Movie Special Book" i fan possono dare una prima occhiata ad nuovo personaggio: si tratta di Mason, interpretato dall'attore O.T. Fagbenle.

Finora l'attore e il suo personaggio erano stati esclusi dal marketing di Black Widow, dunque si sa molto poco sul suo conto e su come si inserirà nel contesto della trama:l'unica informazione ufficiale su Mason è che si tratta di un vecchio collega di Natasha dai giorni con lo SHIELD, ovvero prima degli Avengers e soprattutto prima di Captain America: Civil War, e che è legato a lei a livello romantico, anche se non è noto se i due abbiano avuto una storia in passato o se l'amore di lui per lei non è mai stato contraccambiato: sfortunatamente, le immagini non forniscono alcun dettaglio aggiuntivo in tal senso.

La decisione di non rivelare molto su Mason ha alimentato le voci secondo cui potrebbe il personaggio nascondersi sotto il casco di Taskmaster, il cattivo principale di Black Widow la cui identità è ancora un mistero. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo che Black Widow sarà il primo film della Fase 4 dell'MCU e include nel cast anche David Harbour, Rachel Weisz e Florence Pugh nei panni di Yelena Belova.