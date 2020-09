Black Widow, c'è il cast al completo nella nuova cover di Total Film!

Black Widow è l'ancora a cui i fan Marvel possono aggrapparsi per far cessare questa crisi d'astinenza che, soprattutto a causa dell'emergenza coronavirus, dura ormai da troppo tempo: il film con Scarlett Johansson è infatti il prossimo in lista nel calendario dell'MCU, ma i giorni sembrano non passare mai abbastanza velocemente.

Nel frattempo, meglio consolarsi con ciò che si ha a disposizione: nelle ultime ore, ad esempio, la nota rivista Total Film ha pubblicato le prime foto di quella che sarà la cover del nuovo numero in uscita. Riconoscete qualcuno? Immaginiamo di sì.

La copertina di Total Film sarà infatti interamente dedicata a Black Widow, il cui cast al completo campeggia trionfante sulla cover in questione: Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh e Rachel Weisz sono lì a ricordarci che, presumibilmente, nel giro di poco tempo dovremmo poter tornare in sala per tributare l'ultimo, meritato saluto ad uno degli Avengers più amati.

Occhio, però, perché cattive notizie potrebbero arrivare nei prossimi giorni: secondo alcune voci, infatti, lo slittamento di Wonder Woman 1984 potrebbe causare un ulteriore rinvio di Black Widow, la cui uscita è attualmente prevista per il prossimo novembre. In una delle ultime foto rilasciate, intanto, abbiamo visto Black Widow fronteggiare Taskmaster.