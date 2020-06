Black Widow: tutto ciò che dovete sapere sul film Marvel

Tra pochi giorni riapriranno le sale cinematografiche anche in Italia, ma per un nuovo appuntamento con il Marvel Cinematic Universe dovremo aspettare il prossimo novembre, quando finalmente arriverà in sala Black Widow. Facciamo allora il punto della situazione, e vediamo cosa sappiamo sul film.

Sul canale youtube di Everyeye, EveryeyePlus, trovate un video recap (lo stesso che vedete anche qui in testa al pezzo) con le informazioni essenziali che il web ci ha finora gentilmente fornito sull'avventura in solitaria di uno degli Avenger originali, Natasha Romanoff a.k.a. Black Widow.

Ma Nat, interpretata come sempre dalla splendida Scarlett Johansson, non sarà poi così sola sulla via per la Russia, il suo paese Natale: al suo fianco troveremo anche la seconda Vedova Nera dei fumetti, Yelena Belova, a cui dà il volto la giovane Florence Pugh; Red Guardian/Alexei Shostakov ovvero lo Sceriffo Hopper di Stranger Things, David Harbour (che però ci tiene a ribadire che non vi è nessuna correlazione tra i due personaggi); e Melina Vostokoff, il personaggio interpretato dall'attrice Premio Oscar Rachel Sweiz.

A cosa andrà dunque incontro questa (non sappiamo ancora quanto) allegra brigata? Fate click sul tasto play e scopritelo insieme a noi.

Black Widow apprroderà nei cinema americani il 6 novembre 2020, mentre attendiamo ancora informazioni su quella italiana.