Black Widow: dov'era Yelena Belova durante Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame?

La scena post-credit di Black Widow ha riportato il film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Scarlett Johansson nel presente, ovvero dopo i tragici e gloriosi eventi di Avengers: Endgame, concentrandosi su Yelena Belova.

Come già saprete se avete ignorato il bollino degli spoiler, il personaggio di Florence Pugh viene avvicinato dalla contessa Valentina Allegra De la Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), che la recluta per un'importante missione: dare la caccia a Clint Burton, il 'responsabile' della morte di Natasha su Vormir. Questa storia sarà raccontata nella serie tv Occhio di Falco in uscita su Disney+ entro la fine del 2021, ma la domanda che molti si stanno chiedendo ora è: dov'era Yelena Belova durante gli eventi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame?

Sebbene il film né la sua scena post-credit arrivino in soccorso dei fan con dichiarazioni definitive, è logico supporre che Yelena sia stata 'blippata' alla fine di Infinity War e che sia tornata in vita dopo il famoso salto temporale di cinque anni che apre Endgame. Questo spiegherebbe innanzitutto come mai Natasha non si sia messa in contatto con Yelena durante quei cinque anni di apocalisse, e usare la scusa del 'blip' renderebbe tutto molto logico a livello narrativo.

Voi cosa ne pensate? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate in basso. Per altri approfondimenti, inoltre, scoprite un'analisi di Black Widow attraverso tre scene chiave che incapsulano tematiche e atmosfere.