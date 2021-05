Black Widow, è distruzione totale nella nuova foto del film con Scarlett Johansson

Una nuova immagine inedita con protagonista Scarlett Johansson anticipa il ritorno dell'eroina sullo schermo nel film a lei dedicato e da lungo tempo annunciato, Black Widow.

I fan del Marvel Cinematic Universe sono stati tenuti occupati dalle serie tv di Disney+ come WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier, e a breve avranno anche Loki a cui pensare, ma la realtà è che i Marvel Studios mancano da luglio 2019 sul grande schermo.

Per questo Black Widow è uno dei film più attesi di questa estate, oltre per l'ovvia crisi d'astinenza da blockbuster in generale, e il fatto che sono praticamente dieci anni che aspettiamo di vedere un film tutto dedicato a Natasha Romanoff.

Ma visto che dovremo aspettare ancora qualche settimana per poterlo vedere o sul grande o sul piccolo schermo (Black Widow arriverà al cinema e su Disney+ con Accesso VIP), perché non godersi questa piccola anticipazione cortesia di Fandango, che ci mostra una nuova immagine dal film con Scarlett Johansson (che trovate anche nella nostra gallery) in occasione della loro Summer 2021 Movie Preview.

Black Widow farà il suo debutto al cinema e in streaming il prossimo luglio, mentre a questo link potete scoprire le date d'uscita degli altri film della Fase 4 del MCU.