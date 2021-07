Black Widow, Disney+ spinge il box office: esordio da oltre 215 milioni per il film Marvel

Dopo l'esordio record di Black Widow al box office, la Walt Disney Company ha confermato che il film con Scarlett Johansson ha chiuso il suo primo weekend con un incasso di oltre 215 milioni di dollari, di cui oltre 60 milioni provenienti dal solo Premier Access di Disney+.

I restanti 158 milioni arrivano dal botteghino domestico (80 milioni) e da quello internazionale (78). Si tratta di una svolta storica per gli analisti del box office, dato che è la prima volta che la compagnia rende noti gli incassi ottenuti tramite il servizio streaming.

Considerando il risultato totale, Black Widow ha firmato il terzo miglior weekend d'apertura di un film di origine del Marvel Cinematic Universe dopo Black Panther e Captain Marvel, due tra le pellicola di maggior successo del franchise.

"Ancora una volta, la Marvel ha realizzato un film eccezionale per la gioia dai fan di tutto il mondo con Black Widow che ha raggiunto numerosi traguardi nel mercato attuale", ah dichiarato Kareem Daniel, presidente di Disney Media and Entertainment Distribution. "La forte performance di Black Widow di questo weekend consolida la nostra strategia di distribuzione flessibile di rendere disponibili i film dei franchise nelle sale per una vera esperienza cinematografica e, poiché le preoccupazioni per il Covid continuano a livello globale, offrire una scelta ai consumatori che preferiscono guardare a casa su Disney+".

Nel frattempo, Scarlett Johansson ha svelatole versioni alternative di Black Widow.