Black Widow, Disney risponde alla causa di Scarlett Johansson:'Triste e dolorosa'

Disney ha risposto ufficialmente a Scarlett Johansson, che ha deciso di fare causa alla major per aver deciso di far uscire Black Widow sulla piattaforma streaming Disney+. Secondo l'attrice l'uscita in streaming del film non rientrava negli accordi presi in precedenza. In una nota ufficiale Disney ha risposto per le rime all'attrice.

Il film è disponibile su Disney+ con l'accesso VIP; su Everyeye potete leggere la recensione di Black Widow. Ecco la risposta della Disney:"Non esiste giustificazione di alcun tipo per questa causa; è particolarmente triste e dolorosa nel suo insensibile disprezzo per gli orribili e prolungati effetti della pandemia di COVID-19. Disney ha pienamente rispettato il contratto della signora Johansson e inoltre l'uscita di Black Widow su Disney+ con Premium Access ha notevolmente migliorato la sua capacità di guadagnare un compenso aggiuntivo, oltre ai 20 milioni che ha ricevuto sinora".



Il team legale dell'attrice aveva dichiarato:"Disney ha intenzionalmente indotto Marvel a violare l'accordo, senza giustificazione, al fine di impedire alla signora Johansson di realizzare il pieno beneficio del suo accordo con Marvel. Perché Disney avrebbe deciso di rinunciare a milioni di dollari d'incassi dalla sala pur sapendo pur sapendo di distribuire il film in un momento in cui il mercato è molto debole invece di aspettare ancora qualche mese? Secondo la nostra opinione, Disney aveva visto in tale strategia l'opportunità di promuovere il suo servizio streaming di cui è proprietaria, attirando nuovi abbonati e consolidando Disney+ come un servizio di cui non si può fare a meno, in un mercato sempre più competitivo".

L'avvocato di Scarlett Johansson, John Berlinski, ha aggiunto:"Questo sarà sicuramente un precedente per tutti i talenti di Hollywood che vorranno opporsi alla Disney rendendo ben chiaro il fatto che, per quanto l'azienda possa sostenere il contrario, ha l'obbligo legale di onorare i suoi contratti".



Scoprite tutti i dettagli sulla causa intentata da Scarlett Johansson alla Disney.