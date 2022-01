Black Widow, Disney punta tutto su Scarlett Johansson per la corsa agli Oscar

Black Widow è in corsa nella short list per gli Oscar 2022 e a quanto pare, la Disney ha deciso di puntare tutto sulla sua protagonista, proponendo ufficialmente Scarlett Johansson come Miglior Attrice Protagonista per la prossina edizione degli Academy Awards.

La Casa di Topolino ha proposto anche Florence Pugh, Olga Kurylenko e Rachel Weisz nella categoria Migliore Attrice Non Protagonista mentre David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt e Ray Winstone sono tutti candidati per l'equivalente categoria maschile. Per quanto riguarda Black Widow, ecco la lista della nomination con cui il film MCU potrebbe partecipare agli Oscar 2022.

Miglior Film: Kevin Feige

Miglior Regista: Cate Shortland

Miglior Sceneggiatura Non Originale: Eric Pearson; Storia di Jac Schaeffer e Ned Benson

Miglior Fotografia: Gabriel Beristain, ASC

Miglior Montaggio: Leigh Folsom Boyd, ACE e Matthew Schmidt

Miglior Scenografia: Charles Wood e John Bush

Migliori Costumi: Jany Temime

Miglior Sonoro: Shannon Mills, Daniel Laurie, Juan Peralta, Lora Hirschberg, Chris Munro e Nia Hansen

Miglior Trucco e Acconciatura: Paul Gooch e Paula Price

Migliori Effetti Visivi: Geoffrey Baumann, Dave Hodgins, Craig Hammack e Paul Corbould

Colonna Sonora Originale: Lorne Balfe

Insomma, vista la grande fiducia riposta in Black Widow e la sua protagonista, la causa legale tra Disney e la Johansson sembra essere del tutto archiviata. Secondo voi questa pellicola ha qualche chance agli Oscar 2022? Ditecelo nei commenti.