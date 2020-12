Black Widow e Disney Plus: già svelato il destino del film Marvel con Scarlet Johansson?

Il New York Times ha rivelato in una sua recente pubblicazione le prime indiscrezioni 'ufficiose' riguardanti l'Investor Day di Disney, l'attesissimo evento ufficiale durante il quale la società svelerà i suoi piani futuri agli investitori e, di conseguenza, al proprio pubblico.

Questa mattina abbiamo saputo che gli annunci riguardanti Star Wars saranno significativi, ma il celebre quotidiano di New York fa spazio anche alla questione relativa a Black Widow, nuovo film Marvel Studios con Scarlett Johansson: il cinecomic arriverà davvero su Disney+, come in molti si aspettano anche in risposta al nuovo piano di distribuzione della Warner Bros., oppure rimarrà attaccato ad una più tradizione uscita in sala?

Ebbene, nel nuovo estratto dal New York Times i rapporti affermano che la Disney manterrà il suo piano per i film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, e ci si aspetta che durante l'evento verrà stabilito definitivamente che Black Widow, dopo tanto tira e molla e rumor e voci di corridoio, uscirà al cinema.

Ad oggi ricordiamo che la data di uscita stabilita è quella del 7 maggio 2021, mentre la Fase 4 del MCU avrà ufficialmente il via con WandaVision, prima serie tv Marvel Studios in arrivo su Disney+ a partire dal 15 gennaio.

Mancano poche all'evento: secondo voi quali annunci arriveranno? E soprattutto, qualora l'indiscrezione del NYT dovesse rivelarsi vera, sareste soddisfatti? Ditecelo nei commenti!