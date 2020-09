Black Widow su Disney Plus? La distribuzione di Tenet e Mulan ha parlato chiaro

Sarebbe stato un risultato imprevedibile alla vigilia, eppure la Disney è riuscita a trionfare ancora una volta: il controverso remake live-action di Mulan, infatti, si è dimostrato un successo in streaming grazie al Premium Pass, mentre lo stesso non si può dire di Tenet.

Il film di Christopher Nolan non ha riportato le persone nei cinema come speravano il regista e Warner Bros., e seppur con tutte le scusanti del caso, nessuno è rimasto realmente soddisfatto del suo risultato: il blockbuster, che con molta probabilità in tempi normali avrebbe mirato al traguardo del miliardo, ha incassato solo $207 milioni in queste prime settimane in sala.

Avrà tempo per aumentare quel totale, soprattutto considerata la totale assenza di concorrenza, ma è improbabile che le cose migliorino di molto (per lo meno la Warner Bros. sembra non sperarci, considerato il segnale lanciato con il rinvio di Wonder Woman da ottobre a dicembre negli USA, addirittura gennaio 2021 per il mercato italiano).

Al contrario, la discussa manovra di distribuzione della Disney, che si era attirato un sacco di lamentele con il Premier Access di Mulan, ha funzionato alla grande: al prezzo di $29,99 dollari, il remake live-action diretto da Niki Caro avrebbe incassato ben più di Tenet, e secondo un nuovo rapporto di Yahoo Finance (sulla base dei dati condivisi dalla società di analisi 7Park Data) avrebbe già guadagnato $261 milioni nei soli Stati Uniti. Cifra destinata a salire, prendendo in considerazione gli abbonati nel resto del mondo che hanno aderito al modello 'noleggio premium'.

Bisogna sottolineare che non si tratta di numeri ufficiali ed è improbabile che avremo un quadro completo della situazione finché la Disney non deciderà di condividerli, tuttavia è decisamente interessante scoprire quanto successo abbia raccolto alla fine l'iniziativa PVOD, inizialmente molto discussa. Per alcuni potrebbe essere anche lo spunto per fantasticare su una possibile distribuzione Disney+ per Black Widow, un film che con molta probabilità attirerebbe un numero maggiore di abbonati, considerato il solido pubblico di appassionati dei Marvel Studios.

Attualmente è impossibile prevedere cosa succederà, ma gli esempi di Tenet e Mulan finora hanno parlato chiaro: voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.