Black Widow su Disney Plus: gli investitori chiedono a Disney di saltare la sala

Un importante investitore Disney vuole che i film della società con un potenziale di successo, tra cui anche Black Widow dei Marvel Studios, già rimandato due volte, saltino la sala cinematografica per una premiere in streaming sul servizio on demand Disney+.

Prima di annunciare il nuovo cambio di corso politico e strategico, che darà priorità allo streaming al posto della sala, Walt Disney Company aveva annunciato che Pixar's Soul uscirà direttamente su Disney+ e senza neanche il Premiere Access da 20,99 euro di Mulan. Ora Dan Loeb, che possiede una quota di circa 1 miliardo di dollari nella società, chiede tramite Variety che Black Widow debutti sul servizio di streaming per attirare nuovi abbonati.

"Ciò che Netflix possiede è questa immensa base di abbonati che gli consente di investire in un'enorme quantità di contenuti e di ammortizzarli per ottenere più abbonati", ha detto Loeb a Variety. "La Disney non è ancora arrivata a quel punto, ma deve arrivarci il più rapidamente possibile. Se non ottiene un gran numero di abbonati di base, saranno permanentemente svantaggiati rispetto a Netflix".

Disney ha già superato i 60 milioni di abbonati dal lancio di Disney+ nel novembre 2019. Ad agosto, il CEO di Disney Bob Chapek ha confermato che lo streamer ha raggiunto il suo obiettivo quinquennale in soli otto mesi, anticipando le tappe di previsioni che prevedono 200 milioni di abbonati entro il 2025. Per avvicinare lo streamer ai 193 milioni di abbonati a pagamento di Netflix, Loeb esorta Disney a saltare i cinema e inviare i film posticipati al 2021 come Black Widow su Disney+.

"Da quanto ho capito sono i dirigenti della vecchia guardia a non voler esagerare con i film in streaming, motivo per cui hanno annunciato che Black Widow e altri film andranno in sala nel 2021", ha detto Loeb. "Non credo che capiscano quanto in realtà potrebbe ottenere passando ad un modello di abbonamento, che oggi è stato adottato da tutti, da Microsoft ad Amazon. È una cosa incredibilmente redditizia."

Insomma, si torna ufficialmente a parlare di Black Widow su Disney+. Cosa ne pensate? Vorreste vedere il film con Scarlett Johansson in streaming o preferite aspettare le sale cinematografiche? Ditecelo nei commenti.