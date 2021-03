Black Widow: Disney e Marvel Studios hanno deciso la nuova data d'uscita?

Quando mancano ormai poche settimane alla sua effettiva uscita in sale, ormai trascorso un anno dalla sua uscita originaria, Black Widow potrebbe subire un ulteriore slittamento nelle sale cinematografiche a causa dell'avversa situazione causata dalla pandemia di coronavirus, con ancora la quasi totalità dei cinema chiusi nei vari Paesi del mondo.

Lo slittamento di F9: The Fast Saga ha lasciato intendere ai fan che il rinvio di Black Widow non solo è probabile ma addirittura inevitabile; tuttavia, secondo un recente report lanciato da Deadline, il sito fa notare come i film più recenti targati Disney stanno uscendo comunque nelle sale cinematografiche: è il caso di Raya e l'ultimo drago, uscito contemporaneamente in sala e su Disney+ con Accesso VIP, così come anche il live-action Crudelia è ancora fissato per l'uscita in sala a maggio. Black Widow è ancora fissato per il 7 maggio prossimo.

Lo scorso mese i produttori dello studio e della Disney avevano posto l'accento sull'importanza fondamentale dell'uscita in sala. Se la linea di pensiero dovesse essere mantenuta, Black Widow potrebbe uscire nelle sale attualmente aperte negli Stati Uniti e in streaming con Accesso VIP negli altri paesi in cui sono chiuse, oppure tentare di replicare il modello Tenet ed uscire solo in sala (anche se quel modello si è rivelato fallimentare, ma era l'agosto scorso).

Nell'attesa, in una foto dietro le quinte abbiamo potuto apprezzare il nuovo costume di Black Widow.

Ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, lo ricordiamo, vedrà Natasha alle prese con i lati più oscuri del suo passato quando una pericolosa cospirazione legata alla sua precedente vita nel KGB torna a perseguitarla. Inseguita da una task force che non si fermerà davanti a nulla pur di catturarla, Natasha si ritroverà faccia a faccia con la sua vecchia vita e i suoi vecchi affetti appartenenti ad un mondo abbandonato molto prima di diventare una degli Avengers.