Black Widow: la descrizione del footage mostrato al Comic-Con

I Marvel Studios hanno annunciato una valanga di film e serie tv in arrivo per la Fase 4 del MCU ma, come sappiamo da tempo, l'unica pellicola davvero imminente è lo stand-alone dedicato a Black Widow.

Dopo la recente uscita di Spider-Man: Far From Home, infatti, la saga si prenderà una pausa relativamente lunga - almeno per i serrati ritmi a cui ci ha abituato nello scorso periodo - e ritornerà con la Vedova Nera di Scarlett Johansson il 1 maggio 2020.

Proprio per questo Black Widow è l'unico film dei Marvel Studios che si è mostrato al Comic-Con con un ricco footage, di cui di seguito vi riportiamo la descrizione (via Collider):

Il filmato si apre con dei flashback della Infinity Saga accompagnati dalla voce fuori campo di Natasha che parla di quella che ora è tutti gli effetti la sua famiglia, gli Avengers. Poi si passa al suo dialogo con Tony Stark in Civil War: "Non dev'essere facile gestire questo doppio gioco. Stanno venendo a prenderti."

A questo punto si arriva finalmente a Budapest. Vediamo Natasha che cammina per la città, poi entra dentro un edificio, prende una pistola da una stanza e d'un tratto urla "Lo so che sei quassù". Ad aspettarla c'è Yelena Belova (Florence Pugh) che a sua volta la tiene sotto tiro con una pistola. "Faremo una chiacchierata da adulti?" chiede Natasha, ricevendo in risposta un sarcastico "E' questo ciò che siamo?". All'improvviso iniziano a combattere: sono chiaramente state addestrate con lo stesso stile di combattimento e lo scontro sembra ad armi pari.

Collider descrive la scena come un momento alla Bourne fatto di tagli di montaggio veloci e azione brutale, dove ogni oggetto nella stanza può diventare un'arma letale. Quando si spostano in una cucina e rompono il lavandino, Yelena si improvvisa un'esperta lanciatrice di piatti e Natasha la aggredisce con un asciugamano. A quel punto Yelena calcia Natasha attraverso una porte di vetro.

Silenzio. La colonna sonora svanisce e si sentono solo i loro lamenti per la fatica; Natasha prova a strangolare Yelena con una tenda ma la giovane riesce ad attorciglia intorno al collo della Vedova Nera.

La scena cambia e ci ritroviamo in un momento di serenità tra le due combattenti. "E' bello vederti, sis - dice Natasha - dovevi semplicemente venire a Budapest." Per concludere partono una serie di filmati in cui vediamo inseguimenti in moto, scontri a fuoco e l'arrivo di quello che presumibilmente è Red Guardian, il "Captain America russo" interpretato da David Harbour. La sequenza termina con uno standoff in cui tutti e tre sono in ginocchio e si osservano a vicenda, nella stessa posizione.

Questo footage, purtroppo, non è stato diffuso online e al momento è stato visto solo dalle persone presenti alla sala H del Comic-Con. Per le prossime notizie o immagini sul film e sui prossimi arrivi del MCU potremo dover attendere il D23 Expo 2019 che si terrà a partire dal 23 agosto.