Black Widow, David Harbour vuole uno scontro tra Red Guardian e Captain America

Durante una conferenza stampa organizzata in vista dell'imminente uscita di Black Widow, David Harbour, tra le new entry più attese del film, ha svelato qualche dettaglio in più sull'origine di Red Guardian e il confronto con Captain America.

"La cosa divertente di Alexei è che c'è un intervallo di 25 anni in cui non sappiamo cos'è successo", ha dichiarato l'attore. "Lo vediamo in Ohio e in prigione. Ma prima della prigione c'è stato un tempo in cui era Red Guardian, e ora è tornato a indossare la tuta. C'è questo periodo di tempo in cui sono successe un sacco di cose, e non sappiamo se siano reali o meno."

Harbour ha poi aperto ad un eventuale scontro tra Red Guardian e Captain America: "Penso che la classica dinamica della Guerra Fredda tra questi due ragazzi sia davvero divertente, entrambi sono nati come testate nucleari in una corsa agli armamenti. Penso che sia un grande concept che potrebbe essere esplorato ulteriormente."

"C'è Kevin Feige nella stanza, ha sentito tutto?" ha scherzato in chiusura l'attore.

A proposito di collegamenti con altri personaggi, sappiamo già che Black Widow sarà legata in qualche modo alla serie Disney+ di Hawkeye, in cui è stata confermata la presenza di Florence Pugh nei panni di Yelena Belova.