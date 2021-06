Black Widow, David Harbour su Red Guardian: Sarebbe bello un film MCU nella Guerra Fredda

Kevin Feige ha recentemente spiegato che Black Widow potrebbe non essere l'unico prequel del MCU, e a quasi a volergli fare eco adesso arriva David Harbour, interprete del nuovo supereroe Red Guardian.

Descritto come un 'Captain America sovietico', il personaggio farà il suo esordio nell'attesissimo film con protagonista Scarlett Johansson in uscita il prossimo 7 luglio, e per presentarlo ai fan la star di Stranger Things nel corso di una recente intervista promozionale ha dichiarato: "La cosa divertente di Alexei è che c'è questo intervallo di 25 anni di cui non sappiamo nulla di lui. Lo vediamo in Ohio e in prigione. Ma prima c'è stato un tempo in cui era conosciuto come Red Guardian, un periodo di tempo in cui ha avuto tutta una serie di avventure. Penso che il classico setting della Guerra Fredda presenti una dinamica davvero divertente e la relazione con Captain America è interessante, perché entrambi questi supersoldati sono stati costruiti come testate nucleari, come in una corsa agli armamenti. Penso che sia qualcosa che potrebbe essere esplorato ulteriormente".

Ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, Black Widow sarà il primo lungometraggio della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La storia vedrà Natasha Romanoff affrontare i segreti più oscuri del suo passato mentre si imbatte in una pericolosa cospirazione. Per altri approfondimenti, guardate il nuovo poster di Black Widow.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.