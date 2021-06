Black Widow, David Harbour ha spoilerato il suo look agli autori di Stranger Things

Come sappiamo, tra i prossimi impegni di David Harbour ci sono il nuovo film Marvel Black Widow e la quarta stagione di Stranger Things. Curiosamente, nella serie Netflix il suo personaggio è stato avvistato in una prigione russa, che è lo stesso luogo da cui proviene il suo Red Guardian un po' fuori di testa del MCU.

C'è abbastanza materiale, in una coincidenza del genere, per scatenare una serie di fantasiose teorie dei fan, magari su un crossover tra Black Widow e Stranger Things. Ed era proprio ciò che David Harbour voleva evitare, a costo di scardinare le impenetrabili misure anti-spoiler dei Marvel Studios.

L'attore, infatti, ha raccontato di aver inviato ai creatori di Stranger Things una serie di immagini del set di Black Widow e del suo look, in modo da prevenire ogni (involontaria) somiglianza.

"Scattavo foto all'insaputa di tutti e le inviavo ai Duffer Brothers per assicurarmi che non usassero nessuno degli stessi colori del set" ha raccontato David Harbour, che abbiamo visto in un recente selfie con Scarlett Johansson e Florence Pugh, al Jimmy Kimmel Live. "E per assicurarmi che i look e gli outfit fossero diversi."

Per questo motivo, ha aggiunto, "Avevo questi capelli lunghi e questa barba e ho pensato: Non posso essere lo stesso ragazzo con i capelli lunghi e la barba nella stessa prigione". Da qui è nata l'idea di Hopper calvo in Stranger Things 4: "Ho detto più o meno: Ragazzi, non possiamo farlo. Voglio dire, sto uscendo con questo film Marvel, non posso avere anche qui la barba e i capelli. Così abbiamo pensato a un look completamente diverso."