Black Widow, David Harbour: 'Spero di vedere la Guardia d'Inverno nel MCU'

Finalmente è al cinema Black Widow, primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, in cui ha debuttato David Harbour nel ruolo di Red Guardian. L'ultimo arrivato, però, sembra non aver alcuna intenzione di accontentarsi, e anzi ha già le idee chiare su quale potrebbe essere il futuro del franchise.

Mentre Black Widow ha debuttato con un record d'incassi in Italia, David Harbour, noto anche per il ruolo dell'agente Hopper in Stranger Things, ha parlato della potenziale introduzione nel MCU della Guardia d'Inverno, che nei fumetti è un team di supereroi sovietici, ideale controparte degli Avengers.

"Sì sì, li conosco bene, Sputnik, Dinamo Cremisi, Ursa... E penso che se guardate il film con attenzione, potrete trovarvi delle cose lì dentro" ha raccontato l'attore a Comicbook.com. "Mi piace questo universo speculare, perché abbiamo visto gli Avengers e cosa possono fare... e in questa Guardia d'Inverno ci sono personaggi quasi speculari a Iron Man, Capitan America, Hulk, e tutti vorremmo vedere come funziona un universo del genere in una fase più ampia."

C'è già chi si chiede, in effetti, se Black Widow avrà un sequel, per cui è lecito anche sperare di vedere la Guardia d'Inverno in azione nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Diretto da Cate Shortland, Black Widow arriverà il 9 luglio su Disney+ con Accesso VIP. Fanno parte del cast, oltre a David Harbour e alla protagonista Scarlett Johansson, anche Florence Pugh, Rachel Weisz e O-T Fagbenle.