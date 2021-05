Black Widow, David Harbour su Red Guardian: 'È un po' fuori di testa'

In una recente intervista con Total Film, David Harbour ha avuto modo di tornare a parlare del suo nuovo personaggio in Black Widow del MCU, Red Guardian, supereroe russo legato alla Natasha Romanoff di Scarlett Johansson che vedremo il prossimo luglio sul grade schermo nel cinecomic apripista della Fase 4 cinematografica del MCU.

In merito al personaggio, Harbour ha spiegato:



"La cosa più bella con questo gruppo di personaggi è che ognuno di essi ha un qualcosa del loro passato che non riesce a perdonarsi, che non riesce a cancellare. Red Guardian è ricoperto di tatuaggi. Ha questa barba foltissima e diversi denti d'oro. È pazzo! È in un brutto posto, intendo dentro di sé, e ha fortemente bisogno di redenzione".



Il prossimo 7 luglio potremo dunque goderci Black Widow comodamente seduti al cinema e davanti a quel grande schermo di cui tanto abbiamo sentito la mancanza nel corso di questi ultimi mesi; per chiunque preferisse (o fosse costretto dalle varie zone arancioni e rosse) a restare a casa, invece, dal 9 luglio sarà possibile acquistare Black Widow in accesso premium su Disney+, proprio come già accaduto per film come Mulan o Raya e l'Ultimo Drago.

I film in accesso premium, ricordiamo, non sono inclusi nel normale abbonamento Disney+: per vedere Black Widow sarà dunque necessario pagare una cifra aggiuntiva per il noleggio del film. E voi, cosa sceglierete? Sala o casa? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, perché il trailer di Black Widow ha diviso i fan Marvel.