Black Widow, David Harbour e Rachel Weisz torneranno nell'MCU? Risponde Kevin Feige!

Il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, rivorrebbe di nuovo con sé nell'MCU David Harbour e Rachel Weisz, che hanno appena partecipato alla lavorazione di Black Widow nei panni di Guardiano Rosso e Melina Vostokoff. Da pochi giorni il film con Scarlett Johansson è al cinema e Feige si è soffermato sui personaggi di Harbour e Weisz.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Black Widow.

Ospite al podcast D23 Inside Disney, Kevin Feige ha parlato proprio del loro futuro, affermando che gli piacerebbe continuare con entrambi nel franchise:"Questa è sempre l'intenzione, quando i personaggi e i grandi attori entrano nell'universo Marvel. Se ci divertiamo con loro, così come il pubblico, vorremmo sempre vederli. Penso che sia una scommessa sicura e vogliamo che ciò accada". Scoprite tutte le location di Black Widow e dov'è stato girato il film con Scarlett Johansson.



I nuovi personaggi di Black Widow hanno avuto già modo di brillare proprio nel film di Cate Shortland, e la porta per future apparizioni nel Marvel Cinematic Universe sembra davvero spalancata sia per Harbour che per Weisz.

Anche perché la scena post-credit del film vede Yelena ereditare il mantello della Vedova Nera e quindi il ruolo di Black Widow all'interno della narrazione.



Ecco la nostra recensione di Black Widow, il nuovo film MCU diretto da Cate Shortland.