Black Widow, David Harbour dopo il nuovo trailer: 'Le mie ragazze stanno arrivando!'

C'è grande attesa per l'uscita di Black Widow: il più volte rinviato film con Scarlett Johansson non sarà soltanto un modo per dire addio a Natasha Romanoff, ma ci permetterà anche di scavare nel passato della nostra eroina, approfondendo le sue origini e scoprendo i turbolenti legami con i membri della sua famiglia.

Famiglia di cui fa parte, ovviamente, anche il Red Guardian di David Harbour: proprio la star di Stranger Things, che recentemente ha definito il suo Alexei Shostakov il miglior personaggio del Marvel Cinematic Universe, ha condiviso su Instagram il trailer del film, ricordando a tutti i fan l'arrivo imminente della sezione russa dell'MCU.

"Le mie ragazze terribili arrivano a luglio. Nuovo trailer per Black Widow" ha scritto l'attore nel suo post. Il film con Scarlett Johansson, ricordiamo, introdurrà nel Marvel Cinematic Universe anche la sorella di Natasha, Yelena Belova (Florence Pugh) e la madre Melina Vostokoff (Rachel Weisz): la storia narrata dal film sarà ovviamente ambientata prima della morte di Natasha avvenuta in Avengers: Endgame, per la precisione nel periodo immediatamente successivo alla scissione avvenuta in Captain America: Civil War.

Non tutti, comunque, sono stati particolarmente entusiasti delle nuove immagini del film: vediamo, dunque, perché il trailer di Black Widow ha diviso i fan Marvel.