In Black Widow, David Harbour interpreterà Red Guardian, un Captain America russo

Durante il Comic-Con di San Diego 2019 è stato annunciato che Black Widow sarà ambientato dopo Civil War, con Taskmaster che sarà il villain principale.

Ma, oltre a Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, una seconda Vedova Nera che "per Natasha è come una sorella", è stato annunciato anche che la star di Stranger Things impersonerà Red Guardian, una versione russa di Captain America.

A questo proposito, Harbour ha dichiarato:

"Questa è una delle cose che mi piacciono di questo personaggio. C'è un'apertura all'interpretazione. L'unica cosa che sappiamo è che è la controparte russa di Capitan America, la parte russa sovietica, ma in questo modo c'è parecchio da scoprire su di lui come persona. Inizialmente, quando mi è stato illustrato il tono del film, lei [la regista Cate Shortland, ndr] ha detto: 'Il tuo personaggio sarà questo e quello', cose così. Io ero molto convinto. Compie delle scelte interessanti in modo sorprendente. Come attore quando scopri il tuo personaggio ti fai un'idea del retrogusto che ti può lasciare, ma questo tipo è uno molto sfaccettato."

Black Widow sarà la prima pellicola della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, e arriverà il 1° maggio 2020. Scarlett Johansson riprenderà il ruolo di Natasha Romanoff a.k.a. la Vedova Nera, con la trama che esplorerà sia il presente (inteso come post-Civil War), sia il passato della protagonista. Sarà raccontata anche la famosa missione a Budapest menzionata più volte da Natasha e Clint Burton durante la Infinity Saga.

E' logico pensare che nel film vedremo anche altri Avengers, essendo Natasha in fuga con alcuni di loro dopo la battaglia con il team di Iron Man narrata nel film dei fratelli Russo, ma per il momento non sono stati diffusi dettagli in merito. Ciò che è certo è che il personaggio di Jeremy Renner, Clint Burton, tornerà ufficialmente nella serie televisiva Occhio di Falco.