Black Widow, David Harbour: 'Ecco come ho saputo che avrei interpretato Red Guardian'

In una recente intervista durante il press tour virtuale di Black Widow di Cate Shortland, l'attore David Harbour ha avuto modo di parlare del suo casting nel ruolo di Red Guardian/Alexei Shostakov nel film con Scarlett Johansson, rivelando anche come ha saputo di aver ottenuto la parte dopo il suo provino.

"La Marvel non mi ha chiamato per dirmi che volevano provinarmi per la parte di Red Guardian. È successo che ero a Londra per caso a fare alcune cose e la regista di Black Widow, Cate Shortland, ha chiamato i miei agenti per chiedere se volevo pranzare con lei e discutere di un progetto. Arrivo al pranzo e lei mi dice che stava per girare un film chiamato Black Widow sull'omonimo personaggio del MCU e che c'era questo personaggio che volevano tutti che interpretassi io. Non avevo idea di nulla. Non potevo crederci. E quando mi descrisse Alexei per me era qualcosa di nuovo. Poi sono tornato a casa e ho fatto delle ricerche e ho pensato che il film sarebbe stato qualcosa di fenomenale".



Dallo scorso 7 luglio i fan del MCU si stanno godendo il riuscito Black Widow di Cate Shortland comodamente seduti al cinema davanti a quel grande schermo di cui tanto abbiamo sentito la mancanza nel corso di questi ultimi mesi; per chiunque preferisse (o fosse costretto dalle varie zone arancioni e rosse) restare a casa, invece, dal 9 luglio è possibile acquistare Black Widow anche in accesso premium su Disney+, proprio come già accaduto per film come Mulan o Raya e l'Ultimo Drago.

I film in accesso premium, ricordiamo, non sono inclusi nel normale abbonamento Disney+: per vedere Black Widow sarà dunque necessario pagare una cifra aggiuntiva per il noleggio del film.



E voi, cosa sceglierete? Sala o casa? Fatecelo sapere nei commenti!