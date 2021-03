Black Widow croce e delizia: per i Marvel Studios sarà doppio record, negativo e positivo

Ieri la Disney ha spiazzato tutti mettendo fine ad un tira e molla durato circa un anno: Black Widow uscirà il 9 luglio al cinema e su Disney+, il servizio di streaming on demand sul quale sarà disponibile con accesso Premiere in contemporanea con l'uscita in sala.

La stessa strategia di distribuzione utilizzata da HBO Max per i film Warner Bros., con l'aggiunta però del consueto 'Accesso VIP' cui la Disney ci ha abituati per i suoi titoli più attesi come il remake live-action di Mulan e Raya e l'ultimo drago. Non che un sovrapprezzo all'abbonamento spaventi i fan del Marvel Cinematic Universe, che finalmente hanno una data certa per il primo film stand-alone con protagonista Scarlett Johansson.

E l'attesa per gli appassionati è stata davvero lunga: con la nuova data di uscita di Black Widow spostata dal 7 maggio al 9 luglio prossimo, quando finalmente il film sarà reso disponibile saranno trascorsi esattamente due anni e una settimana dall'uscita di Spider-Man: Far From Home - l'ultimo lungometraggio dei Marvel Studios arrivato nelle sale nel lontanissimo 2019.

A causa della pandemia, infatti, il 2020 è stato il primo anno senza cinecomics Marvel Studios dai tempi di Iron Man 2 di Jon Favreau nel 2010 (Iron Man e L'incredibile Hulk uscirono entrambi nel 2008, e il 2009 restò vuoto). In compenso però l'attesa sarà ripagata, dato che il record negativo infranto da Black Widow sarà ribaltato entro la fine dell'anno: prima del 31 dicembre prossimo i Marvel Studios torneranno anche con Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Eternals di Chloe Zhao e Spider-Man: No Way Home - una co-produzione dei Marvel Studios con Sony Pictures.

Ciò significa che nei prossimi mesi i Marvel Studios pubblicheranno quattro film, un record per un anno solare, senza contare ovviamente le serie tv in arrivo su Disney+ come Loki, Marvel's What If ...?, Ms.Marvel e Occhio di Falco.

