Black Widow: la costumista del film Marvel Studios condivide una foto dal set di Budapest

Jane Temime, costume designer di Black Widow, ha condiviso su Instagram una foto dal set di Budapest, città nella quale sono attualmente in corso le riprese del progetto targato Marvel Studios.

L'immagine, che come al solito potete ammirare in calce all'articolo, ritrae il bellissimo Párisi Udvar Hotel Budapest con l'hashtag "filmbusiness" incluso nella didascalia. Con la produzione che si svolgerà nel paese, la foto testimonia come il film potrebbe finalmente mostrarci lo spaccato di vita che Natasha passò a Budapest, città che dovrebbe essere piuttosto familiare ai fan del Marvel Cinematic Universe.

Come ricorderete, infatti, durante le prime tre Fasi del MCU la Vedova Nera e Occhio di Falco hanno nominato la capitale ungherese in relazione ad una misteriosa missione compiuta insieme durante i primi anni di carriera nello spionaggio: per la precisione, i personaggi hanno menzionato la città e la missione due volte, la prima volta in The Avengers e la seconda volta in Avengers: Endgame.

Non è ancora chiaro in che epoca sarà ambientato il film con Scarlett Johansson, anche se sembra che Kevin Feige abbia chiarito che si tratterà a tutti gli effetti di un prequel e non di un sequel di Endgame come volevano recenti voci di corridoio.

Parlando di alcuni dettagli su Black Widow, infatti, il ceo dei Marvel Studios ha dichiarato che "ci sono modi di fare un prequel in cui si scoprono cose che prima non sapevi", paragonando il nuovo film a Better Call Saul.

