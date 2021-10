Black Widow, nei costumi di Halloween non c'è Yelena: lo sfogo di Florence Pugh sui social

L'attrice nominata all'Oscar Florence Pugh, che interpreta Yelena Belova nel Marvel Cinematic Universe, ha scovato per strada dei nuovi costumi di Halloween ispirati a Black Widow, il popolare cinecomic con Scarlett Johansson.

Purtroppo, però, nella vetrina incontrata da Florence Pugh sembra assente il costume di Yelena, e la sua reazione, pubblicata sul proprio profilo ufficiale del social network Instagram, è stata impagabile. Potete ammirare la foto in calce all'articolo, con la didascalia che recita: "Ma che ca...A quanto pare Yelena non è inclusa. RAGAZZI. PARLO LETTERAMENTE DI UN SACCO DI TASCHE IN QUASI OGNI SCENA. Halloween, uguale TANTI DOLCI GRATUITI. Posso ricordarvi che il gilet ha “UN SACCO DI TASCHE"? Costume più gilet più UN SACCO DI TASCHE equivale a qualcuno che si presenta preparato per i dolci di Halloween. È così che capiamo quanto sia vitale Yelena per Halloween. Sfogo finito, grazie per l'ascolto."

Il gilet di Yelena Belova è stato un vero tormentone per i fan, dato che nel MCU il capo d'abbigliamento ha avuto un vero e proprio 'arco narrativo' con la sua apparizione in Black Widow e in Avengers: Infinity War. Il divertente sfogo social di Florence Pugh di certo non farà che attirare nuovamente l'attenzione sul gilet e sul costume di Yelena, che speriamo possa apparire nei negozi specializzati in tempo per la festa di Halloween: in effetti, l'osservazione dell'attrice sulla sua utilità in fatto di tasche è abbastanza condivisibile.

Per altre notizie sul futuro di Yelena, guardate il nuovo spot di Hawkeye: come saprete, infatti, Florence Pugh tornerà nei panni della 'sorellina' di Natasha Romanoff nella nuova serie Marvel in uscita su Disney+ a novembre.