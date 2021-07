Black Widow: cosa vuol dire quel fischio alla fine del film con Scarlett Johansson?

Abbiamo già parlato approfonditamente della scena post-credit di Black Widow, che ha offerto ai fan un'importante anticipazione sul futuro del Marvel Cinematic Universe, ma adesso la regista Cate Shortland ha rivelato alcuni interessantissimi retroscena sul film con Scarlett Johansson.

Dopo essere tornato al 2016 per la maggior parte dei suoi 134 minuti di durata, raccontando una storia di Natasha Romanoff ambientata tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, il thriller di spionaggio MCU termina con una scena post-crediti nel presente (ovvero il 2023/2024 circa, in base al salto temporale di Endgame) nella quale Yelena Belova (Florence Pugh) visita la tomba di Natasha in Ohio. Qui, prima di essere aggiunta dalla contessa Valentina Allegra De la Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Yelena fischietta una nota musicale che la legava alla 'sorella maggiore'. Cate Shortland, in un'intervista promozionale a Variety, ha rivelato che il team aveva preso in considerazione una risposta a quel fischio.

Il gioco tra Yelena e Natasha consisteva infatti nel fischiare e rispondere a quel fischio, e il dramma della scena post-credit è sentire che la risposta di Natasha questa volta non arriva, la prova finale che il personaggio di Scarlett Johansson è definitivamente fuori dai giochi. Ma a quanto pare non è sempre stato così: "Abbiamo ragionato su quel fischio e un'eventuale risposta" ha detto Shortland, riferendosi ad una eventuale 'risposta fantasma' di Natasha, che avrebbe assunto tratti simbolici. "Penso che abbiamo anche - no, non l'abbiamo mai inserito nel film. Ma ne abbiamo parlato."

Alla fine, comunque, si è optato per la sequenza che può essere vista nel film. Avreste preferito la versione alternativa, col suo vago alone magico? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti, ecco un'analisi di Black Widow attraverso le sue tre scene fondamentali.