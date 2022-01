Black Widow: corretto su Disney Plus un errore nella timeline del MCU!

La timeline del Marvel Cinematic Universe è sicuramente molto più difficile da seguire, adesso che oltre alle pellicole uscite al cinema si sono aggiunte anche le serie in continuità presenti in streaming. Ma adesso proprio un errore nella timeline è stato finalmente corretto sulla piattaforma Disney+ e riguarda il posizionamento di Black Widow.

Disney+ contiene tutti i film del Marvel Cinematic Universe, salvo quelle eccezioni e quei film di cui i Marvel Studios non posseggono i diritti (come L'incredibile Hulk della Universal e i film di Spider-Man della Sony), ma recentemente l'ordine della timeline è stato modificato, per non dire "corretto". Per tutto questo tempo, infatti, Black Panther veniva posizionato prima di Black Widow ma questo è stato considerato un errore. Il servizio streaming ha ora scambiato di posto i due film affermando che Black Widow è ambientato prima di Black Panther. Le differenze di ordine temporale tra i due film non sono rilevanti, dato che entrambi hanno luogo pochi giorni dopo la conclusione degli eventi di Captain America: Civil War, ma a quanto pare gli eventi di Black Widow hanno luogo subito prima di quelli di Black Panther.

Notizia di qualche giorno fa, la Disney punta su Scarlett Johansson per la corsa agli Oscar 2022. Johansson è stata proposta come miglior attrice protagonista. La Casa di Topolino ha proposto anche Florence Pugh, Olga Kurylenko e Rachel Weisz nella categoria Migliore Attrice Non Protagonista mentre David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt e Ray Winstone sono tutti candidati per l'equivalente categoria maschile.

Insomma, vista la grande fiducia riposta in Black Widow e la sua protagonista, la causa legale tra Disney e Johansson sembra essere del tutto archiviata. Secondo voi questa pellicola ha qualche chance agli Oscar 2022? Ditecelo nei commenti.