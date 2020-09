Black Widow, confermato il Disney's Investor Day: attese novità sull'uscita del film

Disney ha ufficializzato la data del prossimo webcast del Disney's Investor Day. L'evento si terrà mercoledì 7 ottobre e le info arrivano direttamente dalla pagina dell'evento Livestorm, sul quale è stato trasmesso l'ultimo Investor Day. Durante l'ultima edizione Disney ha annunciato diversi sviluppi riguardanti i suoi prossimi progetti.

E proprio per questo motivo i fan si aspettano di avere notizie e novità sull'uscita di Black Widow proprio in quella sede.

Arriverà davvero un aggiornamento sull'uscita di Black Widow? Verrà annunciata la distribuzione in sala o direttamente su Disney+? Oppure verrà studiata una soluzione ibrida?

Disney's Investor Day è utile anche per fare il punto della situazione per quanto concerne il mondo Disney. Come sta andando Disney+? Quanto ha permesso di guadagnare Mulan attraverso la distribuzione con Premier Access su Disney+?

Ci saranno aggiornamenti o sviluppi sulle notizie di cast riguardanti gli show Marvel? Ci saranno aggiornamenti sulla prossima stagione di The Mandalorian.

Black Widow è il primo film interamente dedicato a Natasha Romanoff, uno dei membri più importanti degli Avengers e tra i protagonisti assoluti del Marvel Cinematic Universe. Il personaggio è interpretato da Scarlett Johansson.

Scarlett Johansson definisce Black Widow 'risolutivo dopo Avengers: Endgame' mentre la co-star Florence Pugh lo ritiene 'un cinecomic sulle donne abusate, doloroso e importante'.

Nel cast del film anche David Harbour, Florence Pugh, William Hurt, Ray Winstone, O.T. Fagbenle e Rachel Weisz.