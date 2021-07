Black Widow, ecco come Scarlett Johansson e Florence Pugh sono diventate amiche sul set

Trovare la giusta intesa tra gli attori di una pellicola è un elemento fondamentale per la sua riuscita, e tra i maggiori pregi dei film del MCU c'è proprio la grande chimica tra i suoi interpreti. Black Widow non fa certo eccezione, ma come sono riuscite a legare Scarlett Johansson e Florence Pugh?

Come ormai reso noto dagli stessi materiali promozionali del film, i personaggi di Scarlett Johansson e Florence Pugh in Black Widow, rispettivamente Natasha Romanoff e Yelena Belova, sono presentate come sorelle nella nuova pellicola dei Marvel Studios.

Ma se per vedere come questa dinamica è stata sviluppata sullo schermo dovremo attendere l'uscita del film nelle sale, le due attrici non si sono fatte problemi nel raccontare com'è che hanno forgiato il loro legame sul set.

"Abbiamo avuto un'esperienza davvero unica per quanto riguarda il trovare la giusta intesa sul set. Praticamente siamo diventate amiche con una presa di sottomissione" ha spiegato Johansson "C'è stato questo periodo tutto dedicato alle prove per il film, e la regista Cate Shortland ha assunto qualcuno che ci avrebbe aiutato a conoscerci meglio e legare di più attraverso degli esercizi e delle prove di fiducia. Ed è stato davvero buffo e divertente"

"Ma la vera amicizia con Florence è nata nei primi giorni di lavoro, quando abbiamo iniziato a sbatterci contro le porte e i mobili [per una delle scene del film]. È stato tutto così fisico, un modo davvero efficace di rompere il ghiaccio" ha poi aggiunto l'attrice veterana.

Mentre Pugh non può dimenticare un momento fondamentale nella nascita della loro amicizia... "Il momento in cui credevo di essere morta è stato quando stavamo girando una scena e Scarlett ha messo la mano sotto la mia ascella. E davvero mi è sembrato di morire perché sapevo di essere incredibilmente sudata. E Scarlett mi ha guardato e mi ha detto 'Questa sì che è un'ascella sudata'. E io 'Oh no. È la fine. Riposa in Pace. Scarlett Johansson ha testato il mio sudore'".

Black Widow arriverà il 7 luglio al cinema e il 9 su Disney+ con Accesso Vip.