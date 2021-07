Black Widow, come poteva essere: Scarlett Johansson svela le versioni alternative del film

Black Widow è finalmente disponibile nelle sale e in streaming su Disney+, dove ha già registrato un record di incassi e una buona accoglienza da parte della critica. Tuttavia, come rivelato da Scarlett Johansson, il film diretto da Cate Shortland poteva essere molto diverso rispetto a quanto visto al cinema.

"Ci sono state diverse versioni del film lungo la strada. Semplicemente non sarebbe stato lo stesso", ha spiegato l'attrice durante una recente intervista con MTV News. "Non avevo la stessa prospettiva di un progetto di 10 anni. Questo film ha avuto molte iterazioni differenti. Non era una storia che eravamo obbligati a raccontare, quindi è iniziata diversamente, e c'era una versione molto da status quo."

La Johansson ha poi rivelato che una delle prime versioni prevedeva un duro scontro tra le due protagoniste: "Yelena e Natasha erano avversarie, e Yelena cercava di detronizzarla come un film di spionaggio qualunque. Ho pensato 'Non posso tornare al lavoro per questo'. E poi c'era un'altra versione che avevo sviluppato che era molto esistenziale, un po' strana. E Kevin Feige ha detto: 'Non credo di poter lavorare a questo'. Era strana, a me piaceva", ha aggiunto ridendo.

Voi cosa ne pensate? Aveste preferito vedere una versione del film più simile a quelle citate dalla star? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo alla nostra recensione di Black Widow.