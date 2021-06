Black Widow: i Coen, Ridley Scott e i fratelli Russo tra le ispirazioni del film!

In attesa di vedere Black Widow sugli schermi, scopriamo quali film sono stati d'ispirazione per la nuova pellicola dei Marvel Studios con protagonista Scarlett Johansson.

La regista di Black Widow Cate Shortland ha rivelato durante una recente intervista a quali opere cinematografiche si è ispirata nel girare la pellicola e raccontare la storia di Natasha sul grande schermo. E forse vi stupirà scoprire che tra di esse vi sono anche film dei fratelli Coen e di Ridley Scott, oltre che l'immancabile influenza degli altri titoli Marvel.

"Per prima cosa, abbiamo guardato a film come Non è un paese per vecchi. Poi a roba come Thelma & Louise" ha ammesso Shortland.

"Per quanto riguarda la Marvel, le persone che lo hanno già visto concordano nel dire che ricorda loro Captain America: The Winter Soldier". E perché proprio Captain America: The Winter Soldier? Perché Black Widow, come il secondo film dedicato a Cap "Ha delle grandi sequenze d'azione. Ha parecchio cuore, è carico di emozioni. E, a volte, può essere un po' dark, ma poi si apre di nuovo allo spettatore. Ed è davvero elettrizzante"

"Quindi credo sia questo il film. E ancora, ci sono davvero delle fantastiche scene d'azione, di cui siamo molto orgogliosi" continua la regista.

E se vi chiedete cosa possa aver preso come esempio in queste e altre pellicole, è facile a dirsi: "Ho guardato parecchi film per cercare ispirazione per i combattimenti, stavamo guardando in particolare a quelli con gli eserciti e le milizie. E poi ho messo delle donne in quei ruoli. Allora non eravamo necessariamente abituati a vedere delle donne in quelle parti. Ed è stato molto entusiasmante. Avevamo donne di diverse nazionalità, africane, franco-norvegesi, americane che non erano solo stuntwomen ma anche le nostre Vedove. Perché molte delle Vedove avevano le loro corrispettive stuntwomen. Quindi per, diciamo, 15 o 20 Vedove, avevamo 20 stuntwomen".

Black Widow arriverà il 7 luglio al cinema e dal 9 sarà disponibile su Disney+ con Accesso VIP.